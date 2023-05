【KTSF】

半月灣附近發生一宗致命墜機事故,一架雙引擎飛機在太平洋失事,機上兩人死亡。

根據聯邦航空管理局(FAA),涉事飛機是一架DHC-6雙引擎飛機,原定週六由Santa Rosa飛往夏威夷檀香山,飛機下午大約2點15分,在半月灣對開約40英里的太平洋上空墜海。

FAA指,飛機失事前,機師曾經發出求救信號,之後飛機在雷達上消失,國家運輸安全委員會(NTSB)將會調查事件。

