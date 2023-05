【有線新聞】

美國總統拜登稱暫時無意鬆綁部分對中國的制裁措施,但相信美中對話「快將解凍」,重申按照一中政策兩岸都不應單方面改變現狀。

拜登說:「那個笨氣球帶著兩貨卡的間諜設備飛越美國後遭我們擊落,一切便改變了,對於雙方對話而言,我相信你們快看到那將解凍。任何一方,中國大陸或台灣都不能單獨宣稱其目標,就此,而是要達致雙方共同協商同意的結果,所以我們會繼續恪守這政策,我們不會告訴中方可做甚麼事,我們已表明美方並不預期,我們並不預期台灣單獨宣布獨立,但同時將會讓台灣處於可自衛的情況,我們大部分盟友之間也有很清楚共識,如中方單方面行動,將會有所回應。」

但他指當局正討論是否解除對國防部長李尚福的制裁。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。