【國際新聞】澤連斯基據報將出席七國集團峰會

【有線新聞】

一連三日的七國集團峰會在廣島開幕,據報烏克蘭總統澤連斯基將於周六晚抵埗,周日參與會議。

首日峰會首場會議,主要討論數碼和貿易相關經濟議題,第二場會議集中商討,協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

七國集團輪任主席國、日本首相岸田文雄希望與會領袖能坦誠交流,他說:「今時今日世界正面對氣候危機、疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等多重危機。擁有共同價值的七國集團為有效應對國際社會的重要課題,必須引領世界。」

七國領袖發聲明,會確保烏克蘭獲得足夠的支援,包括財政和軍事方面直至明年初,以及阻止貨物和科技,經包括歐洲的第三方流入俄羅斯。

據報烏克蘭總統澤連斯基到沙特阿拉伯出席非盟峰會後,會轉到廣島出席星期日的會議,今次峰會亦邀請了澳洲、南韓和印尼等另外八個國家領袖出席。

除了烏克蘭戰爭,峰會亦會討論共同應對中國和以《核不擴散條約》為基礎,加強核裁軍。出席峰會的領袖會前先到廣島和平紀念公園參觀原爆資料館,又向死難者獻花。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。