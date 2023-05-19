【台灣新聞】前英揆卓慧思晤蔡英文再提建「經濟北約」

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英國前首相卓慧思在台北與蔡英文會面，她再提到要成立「經濟北約」，對抗威權政權脅迫。在北京，中國外交部早前批評卓慧思竄訪台灣，是以台灣問題刷存在感。

正在台灣訪問的英國前首相卓慧思來到總統府，與蔡英文會面，是繼戴卓爾夫人、相隔27年後再有英國前首相訪台。

蔡英文在致辭感謝卓慧思，任內多次呼籲七國集團及北約重視台海安全議題，又表達希望在科技創新等領域深化與英國合作，及促成雙方簽署投資貿易協定。

A warm welcome to former UK PM @trussliz on her first visit to Taiwan. We are grateful for your longstanding support for #Taiwan & will continue to work with the #UK & other like-minded partners to advance freedom & democracy around the world. pic.twitter.com/5FqS7xtvnm — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 19, 2023

去年底出任首相只有44日的卓慧思強調台灣的成就需要被保護，全球自由民主國家都必須支持台灣，確保台灣有自我防衛能力，重申「經濟北約」的提倡，與台灣建立經濟聯繫。

她說：「我想看到經濟北約的成立，理念相近並且支持自由和民主的國家，經濟上合作以抗衡威權政權的脅迫。」

卓慧思日前在台北出席論壇演說，亦曾呼籲建立「經濟北約」，從而減少對中國大陸依賴，應對其日益增長的威權主義。

在北京，中國外交部日前形容卓慧思訪台是個別過氣政客以台灣問題刷存在感，批評台灣當局勾連外部勢力謀獨的企圖注定失敗告終。

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