【台灣新聞】前英揆卓慧思晤蔡英文再提建「經濟北約」

【有線新聞】

英國前首相卓慧思在台北與蔡英文會面,她再提到要成立「經濟北約」,對抗威權政權脅迫。在北京,中國外交部早前批評卓慧思竄訪台灣,是以台灣問題刷存在感。

正在台灣訪問的英國前首相卓慧思來到總統府,與蔡英文會面,是繼戴卓爾夫人、相隔27年後再有英國前首相訪台。

蔡英文在致辭感謝卓慧思,任內多次呼籲七國集團及北約重視台海安全議題,又表達希望在科技創新等領域深化與英國合作,及促成雙方簽署投資貿易協定。

A warm welcome to former UK PM @trussliz on her first visit to Taiwan. We are grateful for your longstanding support for #Taiwan & will continue to work with the #UK & other like-minded partners to advance freedom & democracy around the world. pic.twitter.com/5FqS7xtvnm

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) May 19, 2023