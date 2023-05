【KTSF】

一名患有先天心臟病的巴拿馬小女孩,週三在邊境巡邏站因病送院不治。

死去的8歲女孩是巴拿馬人,而她的父母就來自洪都拉斯。

海關與邊境保護局表示,女童和她的家人被關押在德州Rio Grande Valley的Harlingen,那裡是邊境最繁忙的移民走廊之一,當時這名女孩經歷了”醫療緊急情況”,然後在醫院內死亡。

她的父親表示,她患有先天性心臟病,並且3年前在巴拿馬做過手術,目前海關與邊境保護局正調查她的死因。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。