舊金山(三藩市)Portola區週三發生槍擊案,一名18歲男子受傷。

警方在接近5點接報,地點是San Bruno Ave 2400路段,傷者是在一場對峙中中槍,送院治療後無生命危險。

嫌犯據信是男性,20歲出頭,目前仍在逃,有線索請致電舊金山警方(415) 575-4444。

