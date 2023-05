【KTSF】

東灣San Ramon警方宣布逮捕了舊金山一個男子,指他涉嫌在商店盜竊商品,金額高達3千元。

警方表示,週二接到位於San Ramon Bishop Drive的Target百貨公司報警,指當時店內有人盜竊,警方在涉案人離開商店時將他拘捕。

警方指在搜查他的車輛時,發現了價值超過3千元的商品,警方向本台證實被捕的是42歲的舊金山居民Waiching Leung,他面臨盜竊罪起訴。

