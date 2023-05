【灣區新聞】San Mateo市男子涉嫌安排和未成年少女發生性關係被捕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo市一名男子,因為涉嫌安排和未成年少女發生性關係而被逮捕。

San Mateo的Laurie Meadows公園,就是35歲的涉案男子Richard Smith被逮捕的地方。

San Mateo警察部門表示,接報有一名男子和未成年人士談論和性有關的議題,探員之後以一個14歲少女的身份和Smith交談,涉案男子透過短訊,向警員發送不雅短訊和照片,並安排在公園見面和發生性關係,Smith週二在這裡在接觸臥底時被逮捕。

警方後來在他的家中取走一些和本案有關的物件,警方表示,將以接觸未成年以犯下重罪,和持猥褻目的和未成年人士接觸這兩項控罪對Smith進行起訴。

警方提醒家長要和孩子討論適當使用社交媒體、不要隨意和他人交友,並不要隨意和網上認識的人會面。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。