【財經新聞】包維爾稱經過連串激進加息後 未來加息幅度或回落

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五表示,經過連串激進加息之後,未來加息有可能不必加到先前預期這麽高。

包維爾週五在華盛頓局方舉行的一個會議上表示,在過去一年,經過十次加息之後,利率已經加到5厘至5.25厘,是16年來最高水平,他認為目前的緊縮貨幣政策,已經處於「限制性」階段,因此將來釐定利率政策的決定,將會在每次開會期間參考當時的數據,經過小心評估後才作出決定。

包維爾說:「近期清楚顯示,進一步緊縮政策是有必要,以便令貨幣政策變得更有限制性,做得太多相對做得太少,正變得較為平衡,我們的政策已調整去反映這事實,因此我們還未決定,究竟額外緊縮政策是否適當,但根據當前形勢,我們需要參考數據和審視前景,然後小心去評估。」

包維爾又說,雖然通脹率仍然遠高過2%的目標水平,但面對銀行業危機導致的收緊信貸環境,可能已經影響到經濟增長、招聘和通脹,因此在制定貨幣政策時,利率可能無需要加到先前預期這麽高,但當然前景仍然高度不確定。

有分析指,在下次議息會議上,聯儲局有機會暫停加息。

反映通脹的消費物價指數CPI持續漸趨緩和,已經連續十個月下跌,4月份的CPI指數是4.9%,與2%的目標仍然有一段距離。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。