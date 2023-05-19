【財經新聞】包維爾稱經過連串激進加息後 未來加息幅度或回落

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五表示，經過連串激進加息之後，未來加息有可能不必加到先前預期這麽高。

包維爾週五在華盛頓局方舉行的一個會議上表示，在過去一年，經過十次加息之後，利率已經加到5厘至5.25厘，是16年來最高水平，他認為目前的緊縮貨幣政策，已經處於「限制性」階段，因此將來釐定利率政策的決定，將會在每次開會期間參考當時的數據，經過小心評估後才作出決定。

包維爾說：「近期清楚顯示，進一步緊縮政策是有必要，以便令貨幣政策變得更有限制性，做得太多相對做得太少，正變得較為平衡，我們的政策已調整去反映這事實，因此我們還未決定，究竟額外緊縮政策是否適當，但根據當前形勢，我們需要參考數據和審視前景，然後小心去評估。」

包維爾又說，雖然通脹率仍然遠高過2%的目標水平，但面對銀行業危機導致的收緊信貸環境，可能已經影響到經濟增長、招聘和通脹，因此在制定貨幣政策時，利率可能無需要加到先前預期這麽高，但當然前景仍然高度不確定。

有分析指，在下次議息會議上，聯儲局有機會暫停加息。

反映通脹的消費物價指數CPI持續漸趨緩和，已經連續十個月下跌，4月份的CPI指數是4.9%，與2%的目標仍然有一段距離。

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