【全國新聞】蒙大拿州封殺TikTok 有用戶提出訴訟

【KTSF 張麗月報導】

蒙大拿州州長簽署法例,完全禁止在該州使用社交媒體TikTok,也是全美第一個州實施這麽嚴厲的禁令,一班使用TikTok創作內容的人士提出訴訟,試圖推翻這項禁令。

蒙大拿州州長Greg Gianforte簽署法例,在該州全面禁止使用TikTok,法例簽署後幾小時,5個使用TikTok的創作人隨即向提出聯邦訴訟,試圖推翻這項禁令,他們認為法例違反憲法第一修正案,有關言論自由、出版自由和宗教自由的條款。

訴訟也指,蒙州的禁令違憲,並與聯邦訂立外交政策,以及監管州際商務的權力有衝突。

這項訴訟是針對有爭議性的TikTok禁令的第一宗,州長暫時未有回應,而州司法部就表示已經預了會有訴訟,並做好準備,捍衛有關的法例。

目前聯邦政府以及美國有超過一半的州份,已經禁止在官方設備上使用TikTok,因為當局關注到TikTok與北京的母公司字節跳動與中國政府有聯繫,可能被中國政府用作間諜,或作為宣傳工具,對美國國家安全構成威脅。

TikTok在美國約有1.5億個使用者。

蒙大拿州這項新法例,是試圖禁止TikTok在該州營運,以及阻止在個人設備上下載TikTok,但將不會懲罰使用TikTok的個人,新禁令預定在明年1月生效。

