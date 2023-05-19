【全國新聞】蒙大拿州封殺TikTok 有用戶提出訴訟

May 19, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

蒙大拿州州長簽署法例，完全禁止在該州使用社交媒體TikTok，也是全美第一個州實施這麽嚴厲的禁令，一班使用TikTok創作內容的人士提出訴訟，試圖推翻這項禁令。

蒙大拿州州長Greg Gianforte簽署法例，在該州全面禁止使用TikTok，法例簽署後幾小時，5個使用TikTok的創作人隨即向提出聯邦訴訟，試圖推翻這項禁令，他們認為法例違反憲法第一修正案，有關言論自由、出版自由和宗教自由的條款。

訴訟也指，蒙州的禁令違憲，並與聯邦訂立外交政策，以及監管州際商務的權力有衝突。

這項訴訟是針對有爭議性的TikTok禁令的第一宗，州長暫時未有回應，而州司法部就表示已經預了會有訴訟，並做好準備，捍衛有關的法例。

目前聯邦政府以及美國有超過一半的州份，已經禁止在官方設備上使用TikTok，因為當局關注到TikTok與北京的母公司字節跳動與中國政府有聯繫，可能被中國政府用作間諜，或作為宣傳工具，對美國國家安全構成威脅。

TikTok在美國約有1.5億個使用者。

蒙大拿州這項新法例，是試圖禁止TikTok在該州營運，以及阻止在個人設備上下載TikTok，但將不會懲罰使用TikTok的個人，新禁令預定在明年1月生效。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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