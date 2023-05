【亞太裔傳統月專題】舊金山華盛頓高中生加入舞獅團體當鼓手（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

5月是亞太裔傳統月,本台一連四集介紹一群在美國長大學習亞裔傳統文化的青少年,上集介紹過學習傳統舞獅的學生,本集為大家分享在舞獅中缺一不可的鼓手。

在舊金山(三藩市)華盛頓高中就讀九年級的陳芷欣(Vivian Chen),和上集報導過的Connie一樣,都是通過舞獅團體Lion DanceME學習舞獅這項傳統文化。

Vivian說:「都是我自己很想學的,因為有一個朋友叫我一起參加,然後最後他沒有出現,所以我就一直來、一直來,學了很多東西。」

Vivian說:「第一次來的時候,我不是認識很多人,之後我慢慢和他們溝通,因為我喜歡和別人溝通的,溝通後,就發現他們全部很友善,很有趣,他們可以教導我舞獅,可以幫你改進一些錯誤的地方。」

學習了舞獅和打鼓8個月的Vivian,希望可以同時學習兩者,指這樣可以吸收多點經驗,而她喜歡打鼓的原因,是因為當中的節奏感及音樂元素,可以吸引到很多人的注意。

Vivian說:「很多人把注意力放在我身上,有時打鼓的時候,有些人跟我說你打鼓很好、很聰明。」

舞獅除了獅頭外,其他的職位亦要互相配合,Vivian就向我們分享一些打鼓的技巧。

Vivian說:「要把手遞得高點,那鼓的聲音就會更加響,如果不是的話,打鑼鈸那些人是跟不上的。」

在舞獅的時候,獅子都是站在舞台的前面,雖然表演時可以聽到各種樂器的敲擊聲,但觀眾的眼球一般都是落在獅子上。

Vivian就形容,兩者是息息相關,特別是獅頭要如何溝通,知道要如何去跟隨鼓手。

Vivian說:「如果沒了鼓的話,獅子就好像沒有聲音一樣,我覺得有時是獅子去跟隨着鼓,有時就是鼓手看著獅子什麼時候眨眼,什麼時候上去四平馬。」

Vivian坦言若有時要打鼓,而不可以做獅子都會有點失望。

Vivian說:「我覺得有時不能做獅子是有少少失望,而我自己本身都是做獅子的,所以如果有時在後面打鼓,我會覺得給其他人一些機會就會好一點。」

Vivian亦說,不論是舞獅抑或打鼓,她都非常喜歡,特別是她在上個週末,參加了Lion DanceME在舊金山華埠的高中舞獅公開賽。

Vivian說:「因為打鼓是代表我們的學校,還有我們有時會週末在街上表演舞獅,那我和拍檔表現的時候,我會覺得有很多人看,可以吸引很多人的注視,可以令人覺得我們,Lion DanceME表現很好。」

第一次參加比賽的她,覺得這個比賽都相當重要,說如果贏得到就可以幫到學校。

比賽五間高中的片段都上載到Lion DanceMe的社交媒體平台Facebook、Instagram、Youtube,獲得讚好次數最多的一間高中會成為冠軍,投票截止日期是5月21日中午12點。

