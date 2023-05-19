【財經新聞】Hyundai和Kia汽車容易被盜 兩車廠付2億和解集體訴訟（視頻）

May 19, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

針對Hyundai現代和Kia車廠汽車太容易被盜的集體訴訟，兩間車廠同意合共支付超過2億元和解，受盜竊案影響的車主最多可獲6千元賠償。

今次的集體訴訟涉及900萬名車主，涵蓋十幾款2015年到2021年型號的Hyundai現代和Kia汽車，包括Hyundai Santa Fe、Tucson，以及Kia Forte和Sportage。

訴訟指出，在社交平台TikTok，有人分享影片顯示，只用一條USB線，或一個USB手指，就可以輕易啟動那些汽車，導致專門偷指定型號的汽車罪案非常猖獗。

車廠週四就訴訟同意支付超過2億美元和解，當中1億4千5百萬用於賠償給受盜竊案影響到車主，汽車如果被偷，車主最高獲得6,125元的補償金，而在盜竊案中有財物損失的車主，最高可獲得3,375元的賠償金。

兩間車廠已經為受影響的汽車更新防盜軟件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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