【財經新聞】美國房貸利率維持6.5厘以下 建造商信心上升

【KTSF 張擎鳳報導】

美國的房貸利率目前穩定在6.5厘以下,根據全國住宅建築商協會的數據,4月份新的獨立屋建造和建築商的信心都有所上升。

美國房屋市場近年來一直很旺,2021年房貸利率接近歷史最低水平,市場對獨立屋的需求大,導致買家競相出高價,從而導致房價飆升。

房地產經紀協會經濟師Nadia Evangelou說:「許多買家紛紛趁低息入市。」

與此同時勞動力短缺、供應鏈問題和成本上升等因素,對建築商造成了影響,令新屋工程放緩。

近這兩年,聯儲局多次加息來對抗通貨膨脹,到去年年底利率已經加了一倍。

房屋貸款銀行家協會首席經濟學家Mike Fratantoni說:「去年經濟活動確實放緩了,今年至今未見太大的反彈。」

一些地方的樓價因此下調,以應對房貸利率高企,今年4月份,房地產市場交易出現11年來最大的跌幅,但即使房屋銷售低迷,樓盤仍然供不應求。

Fratantoni說:「我認為總體上感覺有需求,但樓盤庫存仍很緊張。」

但這個情況可能很快就會改變,根據全國房屋建築商協會的數據,隨著建築商的信心上升,新的獨立屋建造率亦正在上升。

全國住宅建築商協會董事會主席Alicia Huey說:「二手屋市場上許多業主,獲得了非常優惠的利率,他們不想棄而搬遷,因此新屋如今更受更受歡迎。」

隨著利率穩定下來和樓價下降,房地產行業專家表示,民眾仍然可以實現「美國夢」。

Huey說:「美國人的置業夢想永在,只是有時比較難實現夢想而已。」

