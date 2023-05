【灣區新聞】南灣高中生執導紀錄片《Fentanyl High》 從學生及家人角度探討芬太尼危機（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Los Gatos日前有一場別具意義的電影首映會,紀錄片《Fentanyl High》,從高中生及他們家庭的角度,探討灣區各地芬太尼氾濫的危機,而這部紀錄片全是出自於一名Los Gatos的高中生。

《Fentanyl High》是一部記錄片,內容探討類鴉片毒品芬太尼,是如何在高中校園奪走年輕未成年生命。

這部記錄片匯集的採訪包括南灣Santa Clara縣的高中生、死於芬太尼的學生家長等,以Los Gatos學區內的高中,作為全國各地芬太尼毒品氾濫的寫照。

但最令人驚艷的一點,或許是這部長達45分鐘的電影,出自一名Los Gatos的高中生。

Fentanyl High導演商愷佑(Kyle Santoro)說:「我的名字是商愷佑,我是一個學生,在Los Gatos高中,我是17歲,我大概四年前從台北搬到加州。」

商愷佑週二在他的學校Los Gatos高中舉行電影試映會,現場座無虛席,座上賓包括區內的學生及家長,還有參與紀錄片採訪的執法單位,全部都到場觀看成品。

商愷佑說:「我真的覺得這部紀錄片,真的很重要,因為我的目標觀眾是青年和爸爸媽媽,因為我覺得家裡裡面,特別在灣區這邊壓力很多,很多小孩真的不舒服跟父母講話,所以如果聽到其他學生,其他小孩在講話,講這種東西,真的是很重要。」

商愷佑向我們表示,他耗時七個月製作這部紀錄片,從高中生及他們家庭的觀點出發,因為在這場公共衛生危機中,他們是首當其衝。

商愷佑本身就熱愛製作影片,一年多前第一次接觸攝影及製片後,就開始為各種社區及非營利單位拍攝宣導影片。

商愷佑說:「這與我高中的其他作品不同,因為我將我的愛投入在其中,自從我開始製片以來的所有作品,都是為了讓人們變得更好,讓人們對自己感覺更好。」

而在週二的首映會前幾天,Los Gatos學區內才有高中生因為芬太尼過量而死亡。

商愷佑說:「芬太尼是很危險,是真的你吃一個藥丸會死掉。」

而商愷佑的紀錄片中,也訪問到許多學生家長,指自己家中的小孩是在購買,例如Adderall、Percocet等藥物時,在不知情的情況下,買到摻有芬太尼的藥物,在服用後導致藥物過量。

在試映結束後,也有一場研討會,歡迎紀錄片的參與者們與觀眾分享他們的經驗,並討論如何在社區防止悲劇一再的重演。

商愷佑說:「即使孩子向你發出矛盾的訊息,說他們不想與你交談,說他們不想向你敞開心房,你仍需繼續努力。」

商愷佑表示,透過試映會,將收集社區的回饋,並計劃將紀錄片《Fentanyl High》帶到灣區各地的社區播放,希望這部紀錄片可以引起更多青年的共鳴,正視這場芬太尼危機。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。