【全國新聞】白宮與國會債限談判現嚴重分歧 雙方叫停會談

【KTSF 張麗月報導】

持續舉行的白宮與國會之間的債限談判，由於雙方出現嚴重分歧，導致會談週五突然而叫停。

府會之間的債限談判週五突然中斷，因為共和黨籍的國會眾議長麥卡錫表示，是時候暫停債限談判，而白宮官員也承認，雙方出現實質的分歧，以致不可以繼續談判。

麥卡錫指出，解決僵局很容易，就是拜登的團隊同意，共和黨人要求去削減部份開支。

消息指出，談判最大的障礙就是有關2024財政年度的政府預算開支規模太龐大，民主黨人堅決反對共和黨人擺上台所建議的大幅削減開支幅度，暫時未清楚會談何時重開，但雙方可以在週末繼續開會。

正在日本廣島出席七國集團峰會的總統拜登將會縮短行程，在星期日返國。

財政部警告說，如果國會不採取行動，提高或終止債務上限，美國最快會在6月1日用盡現金而出現債務違約，屆時就會帶來經濟衝擊。

消息透露，共和黨人要求大幅削減政府開支，來控制不斷膨脹的聯邦赤字，他們希望將預算開支控制在2022財政年度水平，以及限制將來的開支增長幅度。

但拜登團隊反對，因為共和黨人提出在眾議院通過的預算建議版本，主張對聯邦部份項目削減三成開支，但國防經費和退伍軍人福利除外，白宮與民主黨人就不願向社會福利開刀。

此外，白宮也堅持削減開支的問題，不應與債務上限混為一談，而應放入預算案討論。

白宮希望共和黨人提出他們的預算案版本，以便協商。

拜登總統表示，願意討論如何限制未來的開支，以解決政府長期過份花錢的問題。

拜登總統在啟程到日本前安撫美國民眾，他說有信心會達成預算協議，也有信心美國不會出現債務違約。

而國會眾議長也表明，他絕對沒有計劃讓美國違約，而眾議院也通過了一項法案，將債限提高一年，條件是要聯邦削減開支。

週五白宮承認，與共和黨人有很大的分歧，並警告說有關的談判將會非常困難。

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