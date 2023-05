【全國新聞】白宮與國會債限談判現嚴重分歧 雙方叫停會談

【KTSF 張麗月報導】

持續舉行的白宮與國會之間的債限談判,由於雙方出現嚴重分歧,導致會談週五突然而叫停。

府會之間的債限談判週五突然中斷,因為共和黨籍的國會眾議長麥卡錫表示,是時候暫停債限談判,而白宮官員也承認,雙方出現實質的分歧,以致不可以繼續談判。

麥卡錫指出,解決僵局很容易,就是拜登的團隊同意,共和黨人要求去削減部份開支。

消息指出,談判最大的障礙就是有關2024財政年度的政府預算開支規模太龐大,民主黨人堅決反對共和黨人擺上台所建議的大幅削減開支幅度,暫時未清楚會談何時重開,但雙方可以在週末繼續開會。

正在日本廣島出席七國集團峰會的總統拜登將會縮短行程,在星期日返國。

財政部警告說,如果國會不採取行動,提高或終止債務上限,美國最快會在6月1日用盡現金而出現債務違約,屆時就會帶來經濟衝擊。

消息透露,共和黨人要求大幅削減政府開支,來控制不斷膨脹的聯邦赤字,他們希望將預算開支控制在2022財政年度水平,以及限制將來的開支增長幅度。

但拜登團隊反對,因為共和黨人提出在眾議院通過的預算建議版本,主張對聯邦部份項目削減三成開支,但國防經費和退伍軍人福利除外,白宮與民主黨人就不願向社會福利開刀。

此外,白宮也堅持削減開支的問題,不應與債務上限混為一談,而應放入預算案討論。

白宮希望共和黨人提出他們的預算案版本,以便協商。

拜登總統表示,願意討論如何限制未來的開支,以解決政府長期過份花錢的問題。

拜登總統在啟程到日本前安撫美國民眾,他說有信心會達成預算協議,也有信心美國不會出現債務違約。

而國會眾議長也表明,他絕對沒有計劃讓美國違約,而眾議院也通過了一項法案,將債限提高一年,條件是要聯邦削減開支。

週五白宮承認,與共和黨人有很大的分歧,並警告說有關的談判將會非常困難。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。