【全國新聞】有民主黨人呼籲白宮援引憲法第14修正案解決債限問題（視頻）

雖然總統拜登與國會眾議長麥卡錫都表示,府會之間本星期初的債限談判取得一些進展,但談判仍然陷入僵局,令美國可能會出現債務違約,有鑑於此,有部份民主黨人呼籲白宮援引憲法第14修正案,來解決債限問題。

現在距離聯邦在6月1日資金用盡的日子已經不足兩個星期,而聯邦債限談判仍未有突破,鑑於情況危急,因此國會有部份民主黨人希望白宮援引憲法第14修正案來解決債限問題,他們認為第14修正案容許總統無需得到國會批准,就可以提高債務上限。

憲法第14修正案第四節條款規定,“依法批准的美國公債的有效性不容質疑”,這項修正案有145年歷史,背景可以追溯到南北戰爭後的戰爭債務償付。

雖然這項條文至今並沒有法院判例可以依循,但法律學者認為可行。

有哈佛法律學院的學者指出,根據條款的文本,總統是有權下令償付國家的債務,而不論國會是否設定債限。

也有俄勒岡州大學的憲法學者指出,第14修正案第四條款的立法原意,是美國一旦借了錢就要償還,此舉是要跳過當年南北戰爭雙方陣營對債務責任的爭拗,現在可以應用在兩黨在債限問題上的拉鋸。

按照法律學者的觀點,即使國會在特定期限之前未能提高債務上限,聯邦政府依然可以發行新債,來支付債券持有人、發放社安金和發薪水給政府僱員。

聯邦債務上限在今年1月時已經突破31.4萬億元,而提高債務上限,就必須得到國會批准,眾議院已經通過共和黨人提出為期一年的提高債限法案,由於附加條件要求大幅削減聯邦開支,會對低收入人士的社會福利開刀,因此不獲得白宮以及參議院多數派的民主黨人接受。

府會之間不止一次談判,仍未有重大進展,因此有人建議動用第14修正案。

消息透露,過去幾個月,對於動用第14修正案第四條款有過激烈討論,如果拜登政府援引這項條款,繞過國會而支付聯邦必要開支,共和黨勢必提出訴訟。

另外,也有分析指,援引第14修正案,即使政府支出問題暫時獲得解決,但政府借債還債,也勢必要付出沉重的代價,並會推高通脹。

