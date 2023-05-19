【全國新聞】有民主黨人呼籲白宮援引憲法第14修正案解決債限問題（視頻）

May 19, 2023 新聞, 新聞視頻, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

雖然總統拜登與國會眾議長麥卡錫都表示，府會之間本星期初的債限談判取得一些進展，但談判仍然陷入僵局，令美國可能會出現債務違約，有鑑於此，有部份民主黨人呼籲白宮援引憲法第14修正案，來解決債限問題。

現在距離聯邦在6月1日資金用盡的日子已經不足兩個星期，而聯邦債限談判仍未有突破，鑑於情況危急，因此國會有部份民主黨人希望白宮援引憲法第14修正案來解決債限問題，他們認為第14修正案容許總統無需得到國會批准，就可以提高債務上限。

憲法第14修正案第四節條款規定，“依法批准的美國公債的有效性不容質疑”，這項修正案有145年歷史，背景可以追溯到南北戰爭後的戰爭債務償付。

雖然這項條文至今並沒有法院判例可以依循，但法律學者認為可行。

有哈佛法律學院的學者指出，根據條款的文本，總統是有權下令償付國家的債務，而不論國會是否設定債限。

也有俄勒岡州大學的憲法學者指出，第14修正案第四條款的立法原意，是美國一旦借了錢就要償還，此舉是要跳過當年南北戰爭雙方陣營對債務責任的爭拗，現在可以應用在兩黨在債限問題上的拉鋸。

按照法律學者的觀點，即使國會在特定期限之前未能提高債務上限，聯邦政府依然可以發行新債，來支付債券持有人、發放社安金和發薪水給政府僱員。

聯邦債務上限在今年1月時已經突破31.4萬億元，而提高債務上限，就必須得到國會批准，眾議院已經通過共和黨人提出為期一年的提高債限法案，由於附加條件要求大幅削減聯邦開支，會對低收入人士的社會福利開刀，因此不獲得白宮以及參議院多數派的民主黨人接受。

府會之間不止一次談判，仍未有重大進展，因此有人建議動用第14修正案。

消息透露，過去幾個月，對於動用第14修正案第四條款有過激烈討論，如果拜登政府援引這項條款，繞過國會而支付聯邦必要開支，共和黨勢必提出訴訟。

另外，也有分析指，援引第14修正案，即使政府支出問題暫時獲得解決，但政府借債還債，也勢必要付出沉重的代價，並會推高通脹。

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