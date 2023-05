【有線新聞】

北卡羅來納州一個地盤發生五級火,一名工人死亡、另一人失蹤,消防救出十多名工人,當局指火勢已經受控,正調查起火原因。

整個地盤陷入火海,部分建築物塌陷,濃煙不停冒出。

美國北卡羅來納州夏洛特一個住宅地盤周四早上發生火警,消防接報指是車庫內一輛拖車首先起火,火勢迅速蔓延。

現場有大量木材,大火很快波及至少兩棟建築物。消防一個小時內將火警升至五級,估計火場內溫度高達攝氏1000度。

當局不斷增加人手,派出逾90名消防員到場灌救,又指因建築物結構嚴重受損,增加搜救難度,期間更有消防員被困,需要由同僚營救。

消防先後救出十多名工人,包括一名天秤操作員,他吸入濃煙需要送院,但無生命危險。火勢到下午才開始受控,消防員繼續留在現場,並調查起火原因。

