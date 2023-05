【財經新聞】加州3月裁員人數較過去12個月平均增加60%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州在3月的裁員人數和過去12個月的平均相比增加60%,這是27個月以來的新高,而3月的91萬空缺的職位,則是兩年以來的最低水平。

加州3月有236,000人被裁退,這比過去12月的平均數字增加六成,也是自2020年12月以來最多,但是3月的裁員數字,還是比不上2020年3月疫情開始時的150萬的歷史高位。

市場觀察人士表示,新的裁員水平,突顯加州近期發生的一些重要事件,就是科技業的大幅度裁員,還有銀行倒閉事件,這也反映了聯儲局一年來不斷調高利率,已經使得僱主感覺不安。

3月的裁員人數,佔所有僱員人數的1.3%。

按年計算,美國過去12個月的裁員人數達到184萬,和之前12個月相比增加13%。

從另一個角度看僱員問題,3月的91.1萬職位空缺,較之前12個月下跌了24%。

另外一個反應出加州勞工市場緊縮的是,在3月每一個職位空缺,就有90個在找工作的人,過去12個月的平均則是每一個職缺,就有68人在找工作。

縱然如此,現在的情況,還是有雇主在找僱員,3月就有60.6萬人獲僱主錄用,過去一年就有736萬人。

至於自願離職的數字,今年3月有36.3萬人辭職,和過去一年平均相比下跌了11%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。