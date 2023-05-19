【財經新聞】加州3月裁員人數較過去12個月平均增加60%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州在3月的裁員人數和過去12個月的平均相比增加60%，這是27個月以來的新高，而3月的91萬空缺的職位，則是兩年以來的最低水平。

加州3月有236,000人被裁退，這比過去12月的平均數字增加六成，也是自2020年12月以來最多，但是3月的裁員數字，還是比不上2020年3月疫情開始時的150萬的歷史高位。

市場觀察人士表示，新的裁員水平，突顯加州近期發生的一些重要事件，就是科技業的大幅度裁員，還有銀行倒閉事件，這也反映了聯儲局一年來不斷調高利率，已經使得僱主感覺不安。

3月的裁員人數，佔所有僱員人數的1.3%。

按年計算，美國過去12個月的裁員人數達到184萬，和之前12個月相比增加13%。

從另一個角度看僱員問題，3月的91.1萬職位空缺，較之前12個月下跌了24%。

另外一個反應出加州勞工市場緊縮的是，在3月每一個職位空缺，就有90個在找工作的人，過去12個月的平均則是每一個職缺，就有68人在找工作。

縱然如此，現在的情況，還是有雇主在找僱員，3月就有60.6萬人獲僱主錄用，過去一年就有736萬人。

至於自願離職的數字，今年3月有36.3萬人辭職，和過去一年平均相比下跌了11%。

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