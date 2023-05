【灣區新聞】Bob Lee兇案被告在庭上否認控罪

【KTSF 張擎鳳報導】

科技界知名的Cash App創始人Bob Lee在舊金山(三藩市)街頭被人用刀刺死,涉案被告Nima Momeni週四在法庭上否認控罪。

本案被告Nima Momeni週四提堂,他被控於4月4號在舊金山靠近海灣大橋的Main街,用刀刺死了Lee。

案發後兩週內,他在Emeryville的家中被警方逮捕,檢察官說,Momeni因他姐妹的事情和Lee發生爭執,然後他用刀將Lee刺死。'

法庭文件顯示,Momeni擔心自己的姊妹和Lee一起吸毒。

本月較早時,一份體檢報告顯示,Lee的體內含有酒精、可卡因和氯胺酮,辯方律師Paul Canny週五質疑警方是否有去求證。

Canny說:「警方有否問過證人們?警方好像知道一切,對案發5小時內的事情,換著我就會逐戶查問,但警方他們沒有那樣做。」

辯方律師說,Momeni與Lee發生了爭執,但Momeni的行為是自衛行動釀成意外,被告否認控罪,法官裁定他要繼續還押。

