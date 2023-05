【全國新聞】威州Green Bay獲選為全美最宜人居城市

【KTSF 林子皓的報導】

全美到底何處是最宜人居的城市呢?位在威斯康辛州、擁有NFL最死忠球迷的Green Bay,被《美國新聞與世界報導》選為全美第一名。

環繞在美麗湖泊和河流之間,有著繁榮造紙業,成千上萬家庭被綠色樹蔭以及金橙色建築包圍的威斯康辛州Green Bay,被媒體《美國新聞與世界報導》選為全美第一宜居城市。

Discover Green Bay執行長Brad Toll說:「我們在榜單上名列前矛並不意外。」

在《美國新聞與世界報導》的調查中,Green Bay最後的得分是6.9分,領先全美其他149個接受調查的城市。

Toll說:「這是個很好的讚譽,而且來自被高度尊重的出版媒體,當然Green Bay高居第一,是很有趣的事,很多時我認為當地人並沒有認知到,我們所住的社區有多棒。」

那這個十分制的得分排名是怎麼得來的呢?主要考量三個因素,生活成本、犯罪率以及生活品質。

目前Green Bay房價平均是24.7萬美元,遠低於全國平均的36.5萬,在調查的城市中排名第八,從事可負擔房屋建築的Noel Halvorsen表示,跟很多社區相比,Green Bay仍然好得多。

綠灣Neighborworks員工Noel Halvorsen說:「在某些地方狀況不是這麼差,我們要盡量把握這機會,建造更多房屋。」

另外,犯罪率,Green Bay在所有城市中排名第十八,至於最後一項生活品質,在當地的優秀學校、醫療服務和藝術及文化氣氛的包圍下,Green Bay則是排名第七。

Toll說:「現在似乎每週都有新的開發案宣布,就像最近我們才在植物園複合中心,為一座非常棒的新兒童花園剪綵,這是個世界級的設施。」

報告最後總結,Green Bay是擁有大城市設施和中西部小鎮感覺的完美融合 。

Toll說:「每個來到綠灣的遊客,我們都是如此看待他們,他們都是潛在的居民。」

