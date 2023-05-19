【全國新聞】威州Green Bay獲選為全美最宜人居城市

【KTSF 林子皓的報導】

全美到底何處是最宜人居的城市呢？位在威斯康辛州、擁有NFL最死忠球迷的Green Bay，被《美國新聞與世界報導》選為全美第一名。

環繞在美麗湖泊和河流之間，有著繁榮造紙業，成千上萬家庭被綠色樹蔭以及金橙色建築包圍的威斯康辛州Green Bay，被媒體《美國新聞與世界報導》選為全美第一宜居城市。

Discover Green Bay執行長Brad Toll說：「我們在榜單上名列前矛並不意外。」

在《美國新聞與世界報導》的調查中，Green Bay最後的得分是6.9分，領先全美其他149個接受調查的城市。

Toll說：「這是個很好的讚譽，而且來自被高度尊重的出版媒體，當然Green Bay高居第一，是很有趣的事，很多時我認為當地人並沒有認知到，我們所住的社區有多棒。」

那這個十分制的得分排名是怎麼得來的呢？主要考量三個因素，生活成本、犯罪率以及生活品質。

目前Green Bay房價平均是24.7萬美元，遠低於全國平均的36.5萬，在調查的城市中排名第八，從事可負擔房屋建築的Noel Halvorsen表示，跟很多社區相比，Green Bay仍然好得多。

綠灣Neighborworks員工Noel Halvorsen說：「在某些地方狀況不是這麼差，我們要盡量把握這機會，建造更多房屋。」

另外，犯罪率，Green Bay在所有城市中排名第十八，至於最後一項生活品質，在當地的優秀學校、醫療服務和藝術及文化氣氛的包圍下，Green Bay則是排名第七。

Toll說：「現在似乎每週都有新的開發案宣布，就像最近我們才在植物園複合中心，為一座非常棒的新兒童花園剪綵，這是個世界級的設施。」

報告最後總結，Green Bay是擁有大城市設施和中西部小鎮感覺的完美融合 。

Toll說：「每個來到綠灣的遊客，我們都是如此看待他們，他們都是潛在的居民。」

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