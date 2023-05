在加州灣區的另一頭,與舊金山隔海相望的Tiburon,是一個充滿著歷史和文化的小鎮。在一百多年前,火車和渡輪的發展帶動了這個小鎮的蓬勃發展,如今,留下了許多有關鐵路和渡輪的珍貴歷史和文化遺產。位於海岸旁的鐵路與渡輪博物館,為遊客提供了一個全面了解當地歷史和文化的機會,展示著火車與渡輪是如何影響著Tiburon的發展和面貌。參觀者可以深入了解當時的生活方式和交通情況,一覽軌道和船隻的豐富多彩的歷史。從這座鐵路與渡輪博物館開始,一起探索這個充滿著文化和魅力的小鎮!

