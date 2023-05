【KTSF】

舊金山(三藩市)一年一度的越灣賽跑Bay to Breakers,星期天上午8點開跑,市區將會有許多道路封路。

Bay to Breakers星期日早上8點從Main Street夾Howard街開始,參賽選手將向西穿越城市,往上坡Hayes Street,沿著Panhandle穿越金門公園到Ocean Beach,總長7.5 英里的路線,將關閉多條道路,部分路段星期六傍晚開始關閉。

Muni服務時間表將會更動,詳情可瀏覽SFMTA舊金山交通局網站。

灣區捷運(BART)和Caltrain火車當天早上會提供特別班次,接載乘客到Embarcadero站。

當局也提醒大家,星期日下午比賽結束的時候,在日落區一帶會有許多人,交通繁忙。

