【財經新聞】報告指灣區及加州在4月份就業增長表現強勁

灣區以及加州在4月份就業增長表現強勁,顯示灣區以及全州的經濟,至今得以抵銷科技業近來持續的裁員潮。

The Mercury News引述加州就業發展部(EDD)週五發布的一份報告,顯示灣區4月份增加了11,200個工作職位,跟3月份灣區減少了4,400個工作職位相比,最新的數據格外令人振奮。

灣區新增的職位當中,又以東灣新增6,400個職位最多,至於舊金山-San Mateo都會地區,則新增1,600個職位。

南灣Santa Clara縣則新增300個職位,雖然數字相較之下不多,但Santa Clara縣已經連續27個月持續就業有增長。

報導指出,上月,灣區的科技公司裁減了1600個員工,而今年至今,灣區科技業裁員人數已高達16,500人,雖然如此,加州整體來說就業表現良好。

就業發展部數據顯示,全州4月份共增加67,000份工作,也是今年1月以來,已經連續四個月持續增加職位。

不過儘管新增就業增長強勁,4月份加州的失業率為4.5%,比起3月份的4.4%有所上升。

