德州一名4歲男童無意中向他一歲的弟弟開槍。

週二在德州休斯敦市,一名上幼稚園的4歲男童,在家中找到一把上了膛的手槍,意外射傷自己一歲弟弟的大腿。

一歲弟弟送院做手術後已無大礙,涉案的手槍當時並未鎖好,當地警方正在調查4歲幼童如何拿到手槍,也會調查案發時兩名幼童家中是否有成年人。

而地檢處將與大陪審團合作,決定是否提出檢控。

