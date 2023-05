【灣區新聞】舊金山泊車咪錶7月起分階段延長收費時間 取消週日免費停車（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)的泊車咪錶7月份起實施分階段延長收費時間,星期一至六收費時間延長至晚上10時,星期日中午到傍晚六時都要收費。

目前舊金山的泊車咪錶週一至六晚上6時後就不需要付錢,週日更是全日免費,不過7月份實施新的規定,由原本晚上6時後不需要付錢,延至10時後才免費,並取消週日免費的規定。

週日泊車咪錶,中午12時至6時要付錢,當局將會由7月至明年12月分六階段實施新規定。

7月份起,Dogpatch和舊金山漁人碼頭會首先開始實施新規定,到9月份輪到Civic Center、聯合廣場、金融區和北灣等地,10月份就會到日落區部份地區和Potrero Hill等,明年的1月份會到Richmond等地,最後明年的5月份,就會輪到灣景區、華埠和Excelsior等地。

舊金山交通局(SFMTA)指,延長收費時段的原因是,一些居民投訴指因免費的原因,在晚上和週日很難找到車位。

當局預計這個新規定將同時解決交通局的預算赤字問題。

