舊金山聯合廣場近來不斷傳出大型商店遷出,市長布里德宣布,將為靠近纜車線Powell街的一段路,投入600萬元進行修復工作,並鼓勵商業遷入。

布里德說:「市府將承諾600萬,投資在街道改進項目,改善這裡的路況,讓行人走道更加寬敞、更加吸引人流、更容易上下纜車,而也將幫助新商業遷入。」

布里德指出,在600萬元之中會撥出200萬元,幫助商業遷入該區空置的十個店面,在商家開業申請的過程中提供援助。

