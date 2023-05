【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區發生企圖汽車盜竊案,事主當場撞破並阻止匪徒,匪徒向他連開多槍。

警方資料顯示,現場位於Shotwill街1200號路段,週二晚約11時,一名52歲的保安員在工作地點,目擊至少兩名匪徒正打破他的汽車玻璃企圖盜竊,保安員上前阻止,並與他們發生肢體衝突。

其中一名年約18到25歲的匪徒,向事主連開幾槍,事主需要送院治療,沒有生命危險。

警方指出,兩名匪徒仍然在逃,如果有人目擊到案發經過,可以致電警方匿名舉報熱線(415) 575-4444。

