聖荷西Willow Glen高中的一名學生,因為持有一支裝有子彈的鬼槍,在學校被警方逮捕。

警方表示,中午前接報,Willow Glen高中校園內有學生持有槍械,兩名校警和這名學生展開追逐之後,將他逮捕,並從他身上沒收一支上了子彈的鬼槍,以及一把刀。

聖荷西警方表示,兩名校警迅速採取行動,可能阻止了悲劇發生。

聖荷西聯合校區12點50分通知家長,Willow Glen高中和初中兩間學校一度封鎖,後來解封,事件中沒有人受傷。

