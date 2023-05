【全國新聞】哈里夫婦遭狗仔隊跟蹤稱險釀「嚴重意外」 接載司機反指誇大

【有線新聞】

英國哈里王子夫婦稱在紐約遭「狗仔隊」跟蹤,差點發生「嚴重意外」,期間曾接載哈里的的士司機就指,事件有些誇大,警方說事件中無人受傷或被捕。

哈里王子周二晚陪同夫人梅根出席頒獎典禮,梅根母親亦有隨行。哈里發言人指控,他們於活動完結後被「狗仔隊」跟蹤,差點發生意外。

有匿名人士透露,哈里一行三人離開頒獎禮後,發現被跟蹤偷拍,一度到附近警局暫避,再轉乘的士離開,但未能擺脫「狗仔隊」,要折返警局,最終由保安人員協助離開。

其中一名保安人員指,「狗仔隊」除了駕駛汽車,亦有使用單車和滑板車,期間不時衝紅燈和超車、爬頭,危害其他人安全。

哈里的發言人聲稱,整個「追逐」持續約兩小時。接載哈里一家人的的士司機不認同事件有發言人所說般嚴重。警方證實「狗仔隊」的行為,為哈里夫婦出行帶來挑戰,事件中無發生碰撞,無人受傷或被捕。

紐約市長亞當斯形容,涉事傳媒魯莽及不負責任,但他表示難以相信雙方高速追逐兩小時,指在人口稠密的城市,追車10分鐘已非常危險。

哈里夫婦2020年辭去王室職務,並移居美國,聲稱是要避開媒體的騷擾。

他的母親、戴安娜王妃1997年,在法國因為逃避「狗仔隊」,遇車禍喪生。

