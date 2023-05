【KTSF 周正鈞報導】

蒙大拿州成為全國第一州全面禁止使用TikTok。

共和黨籍的蒙大拿州州長Greg Gianforte週三簽署的法案會在明年1月生效,將禁止應用程式商店在蒙大拿州提供TikTok下載,不過實際上如何執行則還沒有定案。

這個法例,比起一些州和聯邦政府禁止在政府設備上使用TikTok的命令更加全面,預料法例將會面臨法律的挑戰。

另一方面,加州日前頒布了一項法律,要求公司加強保護兒童用戶的數據,並為兒童用戶提供最高級別的私隱設置,猶他州、阿肯色州未成年人士必須取得父母的同意,才能使用社交媒體。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。