【全國新聞】愛達荷州4大學生被殺 大陪審團起訴疑兇

May 18, 2023 新聞, 全國消息
疑兇Bryan Kohberger (Latah County Sheriff's Office)

【KTSF 張擎鳳報導】

去年11月，一個男子半夜闖進愛達荷州Moscow市一間屋，殺害了4名大學生，一個大陪審團週三直接起訴涉案男子Bryan Kohberger，以避免長達一個星期的預審程序。

Kohberger被控4項謀殺罪和一項入室盜竊罪。一旦定罪最高刑罰是死刑。

他會在下星期一提堂，到時他要對控罪答辯。

原定舉行為期一週的預審，是要檢閱警方收集到的證據，但大陪審團決定跳過而直接起訴被告。

警方沒有透露本案更多的細節，而案件的動機還有待解釋。

被告本身是華盛頓州立大學的犯罪學系博士生，該處與本案現場很接近，他涉嫌在11月13號半夜闖入Moscow市一間民宅，用刀刺死3女一男，4名愛達荷大學學生。

目前仍未清楚他是否認識4名死者，他駕駛的一架白色的現代Elantra汽車在案發前後，被本案現場附近的保安鏡頭拍攝到，令警方追踪到他。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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