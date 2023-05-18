【全國新聞】拜登稱願意讓步以解決債限問題

May 18, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

在聯邦債限談判僵持不下之際，總統拜登週三表示，他願意作出一些讓步，以便與國會領袖達成共識，尋求解決債限問題。

在週二的債限談判上，國會眾議長麥卡錫提出，如果要提高債務上限，必須要附帶條件，包括在申領某些聯邦福利時，申請人必須要工作的新限制。

拜登週三也清楚表明，他願意作出關鍵讓步，以便雙方達成共識，去解決債限問題。

拜登透露，為了達成債限協議，對於規定附帶新的工作條件才可領取某些聯邦福利，好像糧食援助和現金援助等，他對此持開放態度，可以考慮，但就反對在醫療健保項目上附設這個工作條件新規定。

不過民主黨內就有反對聲音，特別是進步派人士反對向低收入人士附加更嚴厲的限制，認為此舉會造成混亂，而白宮也堅決反對任何對低收入醫保Medicaid實施新的限制。

消息指出，這些附帶的工作條件要求，是許多眾議院共和黨人一直堅持的底線，不能讓步。

拜登即將啟程前往日本，出席在廣島舉行的七國集團峰會，到星期日才返國，在這段期間，拜登已經指派三名高級助手繼續與國會談判，而拜登外訪期間，也保持與這些談判代表接觸，他並且計劃返國後召開記者會。

拜登週三表示，有信心可以達成債限協議，避免美國出現債務違約。

拜登說：「我們昨天（16日）與國會四名領袖有一個建設性會議，有禮貌和互相尊重，每個人都充滿誠意，我有信心我們將會達成預算協議，避免美國出現債務違約，室內每位領袖都明白，如果不能支付賬單的後果，對美國經濟和人民將帶來災難。」

他因為債限談判而必須縮短原訂的亞太行程，臨時取消到訪澳洲及南太平洋島國所羅門群島，主流媒體分析指，拜登臨時取消到訪澳洲等國，反映美國內政紛爭已經妨礙到美國的外交，這會影響盟友夥伴對美國的信心。

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