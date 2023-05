【全國新聞】拜登稱願意讓步以解決債限問題

【KTSF 張麗月報導】

在聯邦債限談判僵持不下之際,總統拜登週三表示,他願意作出一些讓步,以便與國會領袖達成共識,尋求解決債限問題。

在週二的債限談判上,國會眾議長麥卡錫提出,如果要提高債務上限,必須要附帶條件,包括在申領某些聯邦福利時,申請人必須要工作的新限制。

拜登週三也清楚表明,他願意作出關鍵讓步,以便雙方達成共識,去解決債限問題。

拜登透露,為了達成債限協議,對於規定附帶新的工作條件才可領取某些聯邦福利,好像糧食援助和現金援助等,他對此持開放態度,可以考慮,但就反對在醫療健保項目上附設這個工作條件新規定。

不過民主黨內就有反對聲音,特別是進步派人士反對向低收入人士附加更嚴厲的限制,認為此舉會造成混亂,而白宮也堅決反對任何對低收入醫保Medicaid實施新的限制。

消息指出,這些附帶的工作條件要求,是許多眾議院共和黨人一直堅持的底線,不能讓步。

拜登即將啟程前往日本,出席在廣島舉行的七國集團峰會,到星期日才返國,在這段期間,拜登已經指派三名高級助手繼續與國會談判,而拜登外訪期間,也保持與這些談判代表接觸,他並且計劃返國後召開記者會。

拜登週三表示,有信心可以達成債限協議,避免美國出現債務違約。

拜登說:「我們昨天(16日)與國會四名領袖有一個建設性會議,有禮貌和互相尊重,每個人都充滿誠意,我有信心我們將會達成預算協議,避免美國出現債務違約,室內每位領袖都明白,如果不能支付賬單的後果,對美國經濟和人民將帶來災難。」

他因為債限談判而必須縮短原訂的亞太行程,臨時取消到訪澳洲及南太平洋島國所羅門群島,主流媒體分析指,拜登臨時取消到訪澳洲等國,反映美國內政紛爭已經妨礙到美國的外交,這會影響盟友夥伴對美國的信心。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。