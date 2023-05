【國際新聞】拜登抵埗出席G7峰會前與岸田文雄會談

【有線新聞】

多國領袖陸續抵達日本廣島,準備出席週五舉行的七國集團峰會。日本首相岸田文雄會前分別會見美國總統拜登及意大利總理梅洛尼,預料峰會將重點討論俄烏戰事,以及中國經濟脅迫等。

加拿大總理杜魯多、英國首相辛偉誠、美國總統拜登等,陸續抵達日本廣島。

東道主日本首相岸田文雄,會前先與拜登見面。拜登稱當美日攜手並肩,全世界都會變得更安全,慶幸兩國共同面對複雜的環境︰「我們挺身守護共同價值,包括支援勇敢的烏克蘭人民捍衛領土及讓俄羅斯為侵略行為負責。我們正致力應對全球挑戰,依靠加強同盟和對核不擴散的承諾,確保印太地區自由開放,正是這一切的核心。」

拜登又指雙方正致力擴大合作,包括量子電腦及半導體等先進技術範疇。

岸田認為兩國合作已有很大的跨越,包括美國半導體企業打算在廣島設廠,生產下一世代的記憶晶片。

意大利總理梅洛尼亦與岸田會面。梅洛尼認為意大利和日本是地區大國,必須履行責任,讚揚岸田在不容易的一年,決心和認真做好主席國的工作。岸田希望進一步鞏固兩國戰略夥伴關係。

一連三日的七國集團峰會,岸田首日將在和平紀念公園迎接各國元首,預料會議聚焦討論俄烏戰事、堵塞俄羅斯規避制裁的新措施,還有應對中國經濟脅迫及監管人工智能等。

岸田亦指,烏克蘭總統澤連斯基將視像出席最後一日會議,七國會在閉幕日發表聯合聲明。

