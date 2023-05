【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一個富裕的社區光天化日下發生企圖搶劫案,匪徒開槍,子彈碎片打傷了一個15月大的女嬰,警方交待案發經過。

案發現場位於Merritt湖附近的Trestle Glen社區,警方表示,早上11時左右,兩名匪徒企圖搶劫和小童一起的事主。

East Bay Times的報導指出,60多歲的女事主是一名保姆,當時推著在手推車15個月大的女嬰,在街上散步,兩個匪徒企圖搶保姆的手袋,而保姆反抗,期間持槍的匪徒向地下開了一槍,之後駕駛一輛深色的汽車逃走,兩人仍然在逃。

奧克蘭消防及救護員在現場治療被子彈碎片打傷的小童,她被送到醫院接受檢查,情況穩定。

