【KTSF】

德州Keene市警方透露,週六晚上發生一宗槍擊案,涉嫌開槍殺人是一名12歲男童,警方已經拘捕該名男童,同案另一名20歲男子Angel Gomez就自行投案。

警方說,當晚Angel Gomez在一個餐廳外的停車場與死者Mathew Davis發生爭執,男童從餐廳走出來,從Gomez的車上拿出一把AR-15步槍射殺Davis,事後兩人逃離現場。

警方向他們發出謀殺案通緝令,隨後Gomez自行投案,而男童就在附近一個鎮落網。

德州最近連續發生大型槍擊案,令公眾輿論關注德州的槍械問題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。