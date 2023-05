【財經新聞】馬斯克宣布Tesla正研發兩款新車 考慮買廣告

【KTSF】

在週二舉行的2023年度特斯拉股東會,執行長馬斯克預告兩款新的特斯拉車型,目前正在研發中,並首度考慮可能要為特斯拉的產品下廣告。

特斯拉2023年度股東會在德州奧斯丁總部展開,執行長馬斯克除了向投資人展示2022年度特斯拉財報的各項表現外,也透露了多項公司的走向,包括確定將在今年交付電動皮卡Cybertruck,而且他自己未來的日常用車,就會選擇Cybertruck。

另外,馬斯克也透露,兩款新的特斯拉車型目前正在研發中,並預計這兩款車型未來合計將帶來每年500萬台的銷售量,消息一出現場也爆出如雷掌聲。

至於特斯拉近兩年著力的機器人Optimus也有最新影片發布,目前Optimus已經能開始解決複雜的課題,包括用手舉起東西後,再把物品分門別類放置.

馬斯克表示,目前特斯拉的AI研發,跟他們的FSD全自動駕駛有所連動,也將加速推進特斯拉在AI領域的發展.

在以440億美金購買下推特之後,馬斯克對廣告事業的看法也有所轉變,過去聲稱絕對不會為特斯拉商品下廣告,不過週二在面對投資人提問時,馬斯克首度表示,買廣告確實有優點,他們會買一點廣告,看看效果如何。

而面對全球經濟表現,馬斯克指出,特斯拉將在未來12個月將面臨嚴峻的銷售挑戰,主要是因為升息壓力,而導致消費者的購車成本增加,不過他也預期,特斯拉熬過這12個月後就會好轉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。