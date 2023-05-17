【財經新聞】馬斯克宣布Tesla正研發兩款新車 考慮買廣告

【KTSF】

在週二舉行的2023年度特斯拉股東會，執行長馬斯克預告兩款新的特斯拉車型，目前正在研發中，並首度考慮可能要為特斯拉的產品下廣告。

特斯拉2023年度股東會在德州奧斯丁總部展開，執行長馬斯克除了向投資人展示2022年度特斯拉財報的各項表現外，也透露了多項公司的走向，包括確定將在今年交付電動皮卡Cybertruck，而且他自己未來的日常用車，就會選擇Cybertruck。

另外，馬斯克也透露，兩款新的特斯拉車型目前正在研發中，並預計這兩款車型未來合計將帶來每年500萬台的銷售量，消息一出現場也爆出如雷掌聲。

至於特斯拉近兩年著力的機器人Optimus也有最新影片發布，目前Optimus已經能開始解決複雜的課題，包括用手舉起東西後，再把物品分門別類放置．

馬斯克表示，目前特斯拉的AI研發，跟他們的FSD全自動駕駛有所連動，也將加速推進特斯拉在AI領域的發展．

在以440億美金購買下推特之後，馬斯克對廣告事業的看法也有所轉變，過去聲稱絕對不會為特斯拉商品下廣告，不過週二在面對投資人提問時，馬斯克首度表示，買廣告確實有優點，他們會買一點廣告，看看效果如何。

而面對全球經濟表現，馬斯克指出，特斯拉將在未來12個月將面臨嚴峻的銷售挑戰，主要是因為升息壓力，而導致消費者的購車成本增加，不過他也預期，特斯拉熬過這12個月後就會好轉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。