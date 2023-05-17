【灣區新聞】舊金山汽車盜竊嚴重 警方表揚破案有功的警員（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

和許多灣區城市一樣，舊金山（三藩市）有嚴重的汽車盜竊問題，警察部門週二表揚在取締汽車盜竊事件中取得成效的警員。

名為10851的獎項，這次有40名警員獲得表揚，他們必須是在12個月的時間內，或是逮捕6個偷車嫌犯，或是起獲12輛失車，當中至少有三輛正在被歹徒駕駛中，或是取得偷車集團的資料，導致兩人以上被逮捕，並起獲至少十輛失車。

在這次的頒獎中，這些警員共同起獲超過900輛被偷竊的車輛，並逮捕了超過300人。

舊金山警察局長Bill Scott說：「我們也別忘記這些受害人中，他們的生活和生計被打亂，影響他們上班、到診所看病、帶孩子上學等，當車子被偷走，日常生活都被打斷。」

警員Kevin Chang說：「我們透過巡邏，每天去找那些被偷的車，或去找專門被搶的車。」

警員Frank Chan說：「困難在於證明犯罪，我們會研究車子的狀況，最容易的是看發動器被偷的車輛發動器，一般會有被破壞或撕裂的狀況。」

警方也給民眾一些提示，就是可以在車裡放置偵查器，知道車子在哪裡，或是為駕駛盤上鎖。

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