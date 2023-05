【娛樂新聞】2023金馬經典影展一網打盡電影大師奇士勞斯基43部執導作品

2023金馬經典影展一網打盡電影大師奇士勞斯基43部執導作品 台灣首見《雙面薇若妮卡》、「藍白紅三部曲」最新4K數位修復版本,從未見過的電視劇場以及多部禁演影片全數公開

金馬執委會與臺中市影視發展基金會於七、八月在台灣台北、台中兩地舉辦的金馬經典影展,不僅深獲觀眾好評,也吸引影迷許願各種夢幻片單,「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」將於大銀幕放映波蘭電影大師奇士勞斯基(Krzysztof Kieślowski, 1941-1996)橫跨劇情片、紀錄片、短片及前所未見的「電視劇場」等多達43部作品,再加上延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》,是台灣有史以來規模最大、片單最豐富的奇士勞斯基專題影展。就連耳熟能詳的《雙面薇若妮卡》與《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》三部曲也將首度引進最新4K數位修復版,讓影迷更能感受光影細節。

「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」,最早可以上推到奇士勞斯基六〇年代的學生作品,忠貞影迷可以從中發覺一些和他後期作品有關的蛛絲馬跡,以及大師的早慧。而他在七〇年代形形色色的作品中,除了有和他短暫劇院生涯相互呼應而讓人有半自傳聯想的電視電影《職員》和首部電影長片《傷痕》,最可觀的還有質量驚人的紀錄片。紀錄片在當年波蘭受重視的程度令現在難以想像,而奇士勞斯基也透過各種內容和形式,不只挑戰紀實的美學,也撞擊整個體制,以至於有的作品遭禁,現在看來依然驚心動魄,擲地有聲。

奇士勞斯基自《電影狂》獲得莫斯科影展大獎後,也成為波蘭劇情片的代表人物,《機遇之歌》讓主角展開三種截然不同人生的精彩設定,啟發《雙面情人》、《蘿拉快跑》爭相仿效。與編劇皮西維茲、配樂普瑞斯納開啟合作的《不絕之路》以律師鬼魂展開故事,更被視為他一系列名作的原型。他為電視台拍攝的十小時劇集《十誡》,以聖經誡律側寫現代人生的繁複精湛,更被電影大師史丹利庫柏力克推崇為史上最佳電視劇集。而從《十誡》延伸出的長片《愛情影片》和《殺人影片》更聯手震撼國際影壇,奠定他揚名世界的堅實基礎。跨國合作的《雙面薇若妮卡》與「藍白紅三部曲」《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》更把他的名聲推到巔峰。

金馬經典影展在搜羅奇士勞斯基作品過程中,又發掘了四部「電視劇場」作品。電視劇場是波蘭電視台把著名劇作帶入家庭的特殊節目,也是波蘭電視文化的重要代表。除了改編小說巨匠褚威格的《棋逢敵手》和波蘭作家索菲亞波斯米什的《狩獵許可》,甚至連百老匯名劇〈怨女癡男〉都化作《擺盪的愛情》,還有波蘭詩人塔德烏什魯熱維奇的《房間裡的人:往日重現》也出現各種超現實奇觀,堪稱是影迷對奇士勞斯基最陌生的一環,值得把握。

影展也將延伸放映紀錄片名導瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦的《記得奇士勞斯基》,影片除了收錄大師私下的珍貴畫面,也走訪茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各、文溫德斯、艾格涅絲卡霍蘭等多位影人和工作夥伴,揭開大師不為人知的一面。

