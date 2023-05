【全國新聞】聯邦司法部拘5外籍人士 涉非法轉移美國敏感科技

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部週二公佈5宗涉及非法轉移和盜竊美國敏感科技和材料去中國、俄羅斯和伊朗等國家,部份案件追溯到幾年之前,涉案者分別有3名中國人、兩名俄國人及一名希臘人,當中兩名中國人在逃,其餘4人已經落網,當局通報案情目的是要彰顯美國在今年初成立的「打擊科技盜竊特種部隊」的工作成果。

聯邦助理司法部長Matthew Olsen表示,美國致力打擊和防止先進科技落入敵對國家手上,以免危害美國國家安全和民主。

Olsen說:「讓我講清楚,我們盡力防止先進科技落入敵對外國手上,以避免威脅美國國家安全和全球民主。」

週二在洛杉磯聯邦法庭披露的其中一宗案件,是指控一名姓名譯音王偉保的前蘋果公司軟件工程師,隱瞞自己跳槽一間中資公司的事長達4個月,他在2018年在蘋果公司最後一天上班時,涉嫌拿走涉及自動駕駛技術的敏感資料,隨後警方在他家中搜出大批相關的檔案,當晚他就從舊金山坐飛機返回中國。

另一宗案件在逃的被告是39歲姓名譯音喬香江,紐約當局控告他利用一間中國公司,將用於製造洲際彈道飛彈的材料「等靜壓石墨」提供給伊朗。

週二披露的其餘案件中,有當事人被捕,其中一名被告、64歲的Liming Li在本月初被捕,他被控從加州的僱主盜竊數以千計敏感檔案,包括用來發展核潛艇和戰機的敏感科技,並且將科技轉移到自己在中國的業務。

另外兩名俄羅斯公民本月初在阿里桑那州被捕,他們被控以串謀罪,將飛機零件轉移給俄國的飛機公司。

​司法部和商務部今年初成立「打擊科技盜竊特種部隊」,以防止中國、俄羅斯和伊朗獲得美國的敏感科技。

負責出口執法行動的聯邦助理商務部長就表示,美國專注於打擊特定類別的項目,主要是針對用來製造導彈和無人機的半導體和電子電路。

聯邦當局正接觸美國的製造商通報有關的情報消息,叫這些製造商留意和提高警覺,同時聯邦也與外國政府溝通,合作打擊敏感科技轉移,也分享有關的情報和數據,顯示這些半導體正通過中亞地區,流向俄羅斯。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。