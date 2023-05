【全國新聞】拜登與麥卡錫就聯邦債限進行談判 但仍未打破僵局

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與國會眾議長麥卡錫週二舉行的聯邦債限談判仍未打破僵局,麥卡錫形容,雙方距離達成協議仍然很遠,但拜登的期望就較為樂觀。

拜登與麥卡錫以及其他國會領袖週二重開債限談判,在會後,拜登對於達成一個兩黨妥協的預算協議仍然感到樂觀,但他強調仍有許多工作要做。

麥卡錫在會後也對記者說,對於達成一個協議,雙方的分歧仍然大,但仍有機會在本星期內達成協議。

麥卡錫又指出,談判在甚麽形式框架下進行,已經得到改善。

麥卡錫說:「今次談判沒有解決到問題,唯一改變就是我們終於有一個過去多年行之有效的談判形式。」

財長耶倫週二提醒國會議員,現時已經時日無多,她再次重申,如果國會不採取行動,提高或取消債務上限,美國最快可能在6月1日用盡現金,而出現債務違約,屆時經濟就會面對嚴重衝擊,美國家庭也會受困。

另外,為了處理債限問題,拜登將會縮短外訪行程,決定取消中途訪問巴布亞新幾內亞和澳洲,但拜登仍會出訪日本,出席週末在廣島舉行的七國集團峰會,他的亞洲行程為期一個星期。

