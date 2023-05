【全國新聞】加州新法容許有案底而符合條件人士申請永久封存定罪紀錄（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州開始執行一項新法例,容許有案底而符合條件的人士,申請永久封存舊有定罪及逮捕紀錄,幫助他們重新投入社區。

州長紐森去年11月簽署SB 731法案成為法例,現正開始實行,週二在舊金山司法院外,許多人舉著「time done」的標語以示慶祝。

代表洛杉磯地區的民主黨籍州參議員María Elena Durazo提出的SB 731法案規定,犯了刑事案的人士,在服完刑期之後四年內沒有再犯法,就可以透過加州司法系統,以電子方式封存定罪和逮捕記錄,未定罪的逮捕記錄,也將以電子方式封存。

根據新法例,輕罪以及不嚴重的重罪紀錄,會在加州司法部系統裡自動刪除,而罪名較重的人士,如果不涉及暴力罪行,也可以請求法官批准刪除定罪紀錄。

但登記性罪犯,以及因嚴重暴力罪案而定罪的人士,有關的記錄不能封存。

根據舊金山非營利組織Californians for Safety and Justice,超過100萬名加州居民為更生人現在將有機會擺脫舊有的犯罪記錄,在爭取工作、穩定的住房、教育機會等生活目標時,不再被異樣眼光歧視。

週二有人分享自己在大麻合法化前,因為大麻而被定罪,雖然這已經是很久之前的事,這項犯罪記錄,仍然使她在生活中遇到很多困難。

舊金山市民Fiani Johnson說:「今天我是一名成功人士,我有兩個碩士學位,我有自己的孩子,也正在撫養我的侄女,和一個寄養孩子,但從前的定罪紀錄阻礙我的生活,令我和我的孩子們很難找到住房,我不能在他們的學校做志工,成為他們學生生涯的一部分。」

市議員陳詩敏也支持這項法例,她指出,封存犯罪記錄,幫助社區更加安全。

陳詩敏說:「SB 731是對公共安全有意義的方案,讓我們共同推動社區,為那些真正服完刑,並已經償還罪債的人們共同前進,現在我們有責任幫助和支持他們,並為他們提供機會,讓他們在定罪後 展開成功的生活。」

舊金山公辯律師指出,估計灣區有25萬人符合資格要求永久封存犯罪紀錄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。