【全國新聞】加州新法容許有案底而符合條件人士申請永久封存定罪紀錄（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州開始執行一項新法例，容許有案底而符合條件的人士，申請永久封存舊有定罪及逮捕紀錄，幫助他們重新投入社區。

州長紐森去年11月簽署SB 731法案成為法例，現正開始實行，週二在舊金山司法院外，許多人舉著「time done」的標語以示慶祝。

代表洛杉磯地區的民主黨籍州參議員María Elena Durazo提出的SB 731法案規定，犯了刑事案的人士，在服完刑期之後四年內沒有再犯法，就可以透過加州司法系統，以電子方式封存定罪和逮捕記錄，未定罪的逮捕記錄，也將以電子方式封存。

根據新法例，輕罪以及不嚴重的重罪紀錄，會在加州司法部系統裡自動刪除，而罪名較重的人士，如果不涉及暴力罪行，也可以請求法官批准刪除定罪紀錄。

但登記性罪犯，以及因嚴重暴力罪案而定罪的人士，有關的記錄不能封存。

根據舊金山非營利組織Californians for Safety and Justice，超過100萬名加州居民為更生人現在將有機會擺脫舊有的犯罪記錄，在爭取工作、穩定的住房、教育機會等生活目標時，不再被異樣眼光歧視。

週二有人分享自己在大麻合法化前，因為大麻而被定罪，雖然這已經是很久之前的事，這項犯罪記錄，仍然使她在生活中遇到很多困難。

舊金山市民Fiani Johnson說：「今天我是一名成功人士，我有兩個碩士學位，我有自己的孩子，也正在撫養我的侄女，和一個寄養孩子，但從前的定罪紀錄阻礙我的生活，令我和我的孩子們很難找到住房，我不能在他們的學校做志工，成為他們學生生涯的一部分。」

市議員陳詩敏也支持這項法例，她指出，封存犯罪記錄，幫助社區更加安全。

陳詩敏說：「SB 731是對公共安全有意義的方案，讓我們共同推動社區，為那些真正服完刑，並已經償還罪債的人們共同前進，現在我們有責任幫助和支持他們，並為他們提供機會，讓他們在定罪後 展開成功的生活。」

舊金山公辯律師指出，估計灣區有25萬人符合資格要求永久封存犯罪紀錄。

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