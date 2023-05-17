【科技新聞】OpenAI執行長出席國會聽證 支持當局監管AI研發（視頻）

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去年年底OpenAI公司發布人工智能ChatGPT，引發全球科技圈關注，公司的執行長Sam Altman週二來到華府參與AI聽證會，Altman表示，現在AI的發展，等同於過去的「印刷機時刻」，對人類生活和工作能有重大改變，但他同時也表示，對目前生成式AI，可能對世界帶來危害，應該要成立專責機構加以規範。

AI發展到底是21世紀的新工業革命，還是天網Skynet的來臨？OpenAI的執行長Altman週二到參議院的司法委員會聽證會上作證，回應國會議員對ChatGPT的各式提問，結果他對自己產品的憂心，竟跟你我無異。

Altman說：「我最憂慮我們對世界造成了極為嚴重的傷害。」

從去年11月30日ChatGPT發布至今，全球除了科技圈之外，其他各行各業都受到莫大影響，包括對各種工作的取代，和對職場環境巨大影響，還有錯誤資訊的大量散佈，甚至是許多偏見都變更加活躍與強大，這讓AI的發展從一般民眾到國會議員，甚至科技圈本身，都產生極大的疑慮。

Altman說：「我們在製造一項工具，可以幫助我們有所新發現，而且解決人類各式最大的問題，例如氣候變遷或癌症治療等等。」

身為當事人，Altman表示，目前AGI也就是所謂的生成式AI，帶來的可能是新時代的「印刷機時刻」，但同時也可能會造成想像不到的傷害和影響，所以應該要成立專責單位去監管。

Altman說：「我認為這個科技若出錯，就可能是大錯。」

伊利諾伊州民主黨聯邦參議員Dick Durbin說：「我不記得何時有這些大公司的人，向我們表達應該監管他們。」

過去聯邦政府顯然沒有管制，社交媒體就是一個警示，因為人工智能的發展，有更廣泛而巨大的未知。

密蘇里州共和黨聯邦參議員Josh Hawley說：「這樣的創新到底會走向哪，會走向「印刷機時刻」嗎？還是更像當年原子彈？」

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