【科技新聞】OpenAI執行長出席國會聽證 支持當局監管AI研發（視頻）

去年年底OpenAI公司發布人工智能ChatGPT,引發全球科技圈關注,公司的執行長Sam Altman週二來到華府參與AI聽證會,Altman表示,現在AI的發展,等同於過去的「印刷機時刻」,對人類生活和工作能有重大改變,但他同時也表示,對目前生成式AI,可能對世界帶來危害,應該要成立專責機構加以規範。

AI發展到底是21世紀的新工業革命,還是天網Skynet的來臨?OpenAI的執行長Altman週二到參議院的司法委員會聽證會上作證,回應國會議員對ChatGPT的各式提問,結果他對自己產品的憂心,竟跟你我無異。

Altman說:「我最憂慮我們對世界造成了極為嚴重的傷害。」

從去年11月30日ChatGPT發布至今,全球除了科技圈之外,其他各行各業都受到莫大影響,包括對各種工作的取代,和對職場環境巨大影響,還有錯誤資訊的大量散佈,甚至是許多偏見都變更加活躍與強大,這讓AI的發展從一般民眾到國會議員,甚至科技圈本身,都產生極大的疑慮。

Altman說:「我們在製造一項工具,可以幫助我們有所新發現,而且解決人類各式最大的問題,例如氣候變遷或癌症治療等等。」

身為當事人,Altman表示,目前AGI也就是所謂的生成式AI,帶來的可能是新時代的「印刷機時刻」,但同時也可能會造成想像不到的傷害和影響,所以應該要成立專責單位去監管。

Altman說:「我認為這個科技若出錯,就可能是大錯。」

伊利諾伊州民主黨聯邦參議員Dick Durbin說:「我不記得何時有這些大公司的人,向我們表達應該監管他們。」

過去聯邦政府顯然沒有管制,社交媒體就是一個警示,因為人工智能的發展,有更廣泛而巨大的未知。

密蘇里州共和黨聯邦參議員Josh Hawley說:「這樣的創新到底會走向哪,會走向「印刷機時刻」嗎?還是更像當年原子彈?」

