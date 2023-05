【全國新聞】Pew研究所調查亞裔如何認同自己在美國的身份（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

亞裔在美國人口有2,400萬,也就是佔人口的7%,Pew研究所進行了最大規模以美籍亞裔為對象的調查,來研究亞裔如何認同自己在美國的身份。

Pew研究所對大約7千名亞裔成年人進行了歷來最大規模的調查,這包括亞裔移民和在美國出生的亞裔。

調查發現,其中人口最多的族裔是華裔、菲律賓裔、印度裔、日本裔、韓裔和越南裔,這六大族裔,總共佔美國亞裔人口的八成。

而多達84%的受訪者表示,會以自己的族裔稱呼自己,例如說自己是華裔或是美籍華裔,只有16%會說自己是亞裔。

而移民在美國的時間越久,越少會用自己的個別族裔形容自己,例如在過去十年來美國的移民,會形容自己個別族裔的有17%,而過去20年來,來美國的移民,則有59%會說自己是美國人。

調查也發現,亞裔移民比較不會隱瞞自己原來的族裔,比較不會認為自己是典型美國人,而也會比較會有其他的亞裔朋友。

但是有多達9成的受訪者同意,亞裔社區並不是屬於單一文化的社區,但是卻有約六成的受訪者認為,要是走在街上,只會被人統一稱為亞裔。

遺憾的是,兩成的受訪者表示,因為害怕如歧視等因素,會向其他人隱藏自己的種族身份。

而在政界方面,則有多達六成的受訪者表示,有全國能夠為亞裔爭取權益的人非常或特別重要。

Pew研究所種族研究助理主任Neil Ruiz說:「調查有問到他們能否說出一個(全國性亞裔)領袖的名字,多數人說不出,但是他們會說出地方亞裔領袖的名字,和他們比較親近的人,我相信當中有許多人會出現,但是否從中會有一個全國性的亞裔領袖冒起,則不得而知,不知道會否有另外一個亞裔出來選總統,但我認為會見到更多的人出來。」

至於政黨傾向方面,有62%的受訪者說自己是民主黨人,或親民主黨,而有34%是共和黨人或親共和黨。

