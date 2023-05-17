【全國新聞】Pew研究所調查亞裔如何認同自己在美國的身份（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

亞裔在美國人口有2,400萬，也就是佔人口的7%，Pew研究所進行了最大規模以美籍亞裔為對象的調查，來研究亞裔如何認同自己在美國的身份。

Pew研究所對大約7千名亞裔成年人進行了歷來最大規模的調查，這包括亞裔移民和在美國出生的亞裔。

調查發現，其中人口最多的族裔是華裔、菲律賓裔、印度裔、日本裔、韓裔和越南裔，這六大族裔，總共佔美國亞裔人口的八成。

而多達84%的受訪者表示，會以自己的族裔稱呼自己，例如說自己是華裔或是美籍華裔，只有16%會說自己是亞裔。

而移民在美國的時間越久，越少會用自己的個別族裔形容自己，例如在過去十年來美國的移民，會形容自己個別族裔的有17%，而過去20年來，來美國的移民，則有59%會說自己是美國人。

調查也發現，亞裔移民比較不會隱瞞自己原來的族裔，比較不會認為自己是典型美國人，而也會比較會有其他的亞裔朋友。

但是有多達9成的受訪者同意，亞裔社區並不是屬於單一文化的社區，但是卻有約六成的受訪者認為，要是走在街上，只會被人統一稱為亞裔。

遺憾的是，兩成的受訪者表示，因為害怕如歧視等因素，會向其他人隱藏自己的種族身份。

而在政界方面，則有多達六成的受訪者表示，有全國能夠為亞裔爭取權益的人非常或特別重要。

Pew研究所種族研究助理主任Neil Ruiz說：「調查有問到他們能否說出一個（全國性亞裔）領袖的名字，多數人說不出，但是他們會說出地方亞裔領袖的名字，和他們比較親近的人，我相信當中有許多人會出現，但是否從中會有一個全國性的亞裔領袖冒起，則不得而知，不知道會否有另外一個亞裔出來選總統，但我認為會見到更多的人出來。」

至於政黨傾向方面，有62%的受訪者說自己是民主黨人，或親民主黨，而有34%是共和黨人或親共和黨。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。