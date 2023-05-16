【灣區新聞】舊金山藥房保安射殺竊賊 地檢處不予起訴

【KTSF 尹晉豪報導】

4月27號，舊金山（三藩市）Market街一間Walgreens藥房一個保安員，向一個懷疑在店內偷竊的人開槍，導致他死亡，舊金山地檢處週一公開案發期間的監控錄像，以及有市民用手機拍攝到的片段。

在片段中，可以見到身著白衫的Banko Brown，以及身著黑衫的保安員Michael Earl-Wayne Anthony，片中可以兩人在地上有一翻糾纏，在離開門口之際，兩人又發生一次對峙，其後Anthony就向Brown開槍。

除了事件的監控錄影外，地檢處的報告還提供了地檢處決定不起訴涉案保安員的更多細節，當中包括更多片、警方報告，以及警方與涉案保安員的對話片段和文字記錄。

說：「我一放手就往後退，因為我們一直在地上糾纏，她說她要（用利器）刺我，這真的讓我害怕。」

鏡頭轉回監控片段的結尾，可以看到Brown最後一次轉身，面對Anthony，Anthony和多名目擊者都說，Brown向他吐口水，Anthony聲稱，他認為自己當時會受到攻擊。

說：「那時我已經拔出武器，她向我走來，此時我開了一槍，我不想那樣做，我覺得我在危險中，我覺得我會被捅刀。」

警方其後從Brown身上找不到任何武器，監控錄像中也沒有聲音。

地檢官謝安宜表示，根據她辦公室的調查，他們確定Anthony是出於自衛。

說：「我們必須決定，是否有足夠證據向12名陪審員證明，這案無合理疑點，我們的結論是沒有這樣的證據，此所以我們做此決定。」

但地檢處的不起訴決定，依然令不少人出來反對，有市民呼籲州司法部長或聯邦司法部介入此案。

舊金山市參事華頌善指，決定是一個處決，他反問舊金山，甚至整個加州的保安人員，是否都可以有權「冷血地射殺」入店行竊的人。

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