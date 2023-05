【灣區新聞】舊金山藥房保安射殺竊賊 地檢處不予起訴

【KTSF 尹晉豪報導】

4月27號,舊金山(三藩市)Market街一間Walgreens藥房一個保安員,向一個懷疑在店內偷竊的人開槍,導致他死亡,舊金山地檢處週一公開案發期間的監控錄像,以及有市民用手機拍攝到的片段。

在片段中,可以見到身著白衫的Banko Brown,以及身著黑衫的保安員Michael Earl-Wayne Anthony,片中可以兩人在地上有一翻糾纏,在離開門口之際,兩人又發生一次對峙,其後Anthony就向Brown開槍。

除了事件的監控錄影外,地檢處的報告還提供了地檢處決定不起訴涉案保安員的更多細節,當中包括更多片、警方報告,以及警方與涉案保安員的對話片段和文字記錄。

說:「我一放手就往後退,因為我們一直在地上糾纏,她說她要(用利器)刺我,這真的讓我害怕。」

鏡頭轉回監控片段的結尾,可以看到Brown最後一次轉身,面對Anthony,Anthony和多名目擊者都說,Brown向他吐口水,Anthony聲稱,他認為自己當時會受到攻擊。

說:「那時我已經拔出武器,她向我走來,此時我開了一槍,我不想那樣做,我覺得我在危險中,我覺得我會被捅刀。」

警方其後從Brown身上找不到任何武器,監控錄像中也沒有聲音。

地檢官謝安宜表示,根據她辦公室的調查,他們確定Anthony是出於自衛。

說:「我們必須決定,是否有足夠證據向12名陪審員證明,這案無合理疑點,我們的結論是沒有這樣的證據,此所以我們做此決定。」

但地檢處的不起訴決定,依然令不少人出來反對,有市民呼籲州司法部長或聯邦司法部介入此案。

舊金山市參事華頌善指,決定是一個處決,他反問舊金山,甚至整個加州的保安人員,是否都可以有權「冷血地射殺」入店行竊的人。

