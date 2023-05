【中國新聞】梁成運被判無期徒刑 駐北京美國大使館拒評論

【KTSF 張麗月報導】

針對德州美中友好促進會會長梁成運被中國蘇州法院判處無期徒刑,駐北京的美國大使館週一表示,已知道梁成運被判刑。

駐北京的美國大使館發言人向CNN發送的聲明說,美國國務院最優先考慮的是海外美國公民的安全,基於私隱考慮,美方不作進一步評論。

國務院發言人Vedant Patel也以「私隱關注」為理由,對這宗案件不作評論,但就強調,當美國公民在海外被扣押時,美國尋求提供「所有適當的援助」,包括領事服務。

當被問到梁成運是否被認定為錯誤被扣押,國務院發言人就表示,廣泛來說要深思熟慮才能認定。

美國國務院在今年3月更新有關中國旅遊的指引,認為中國政府沒有公正透明的依法程序,就武斷執行當地法律,包括禁止美國及其他國家的公民出境。

國務院認定在中國大陸,中國政府有錯誤拘留美國人,到中國、香港及澳門旅遊或居住的美國人可能被拘留,而不能接觸到美國領事服務,或取得有關其罪嫌的資訊,美國人也可能在沒有合法程序下,受到延長的盤問及拘留,國務院因此建議有意前往到中國、香港與澳門的美國人,重新考慮他們的行程,這個更新的指引,尤其切合中國修訂後的風險。

中國上個月修訂的《反間諜法》將於7月1日生效,新法例擴大間諜的定義,它涵蓋國家機密和情報,以至任何文件、數據、材料或與國家安全和利益相關的事項,以及包含對國家機關或關鍵基建資訊的網路攻擊。

這項新修訂的《反間諜法》,被視為更方便中共羅織罪名,對付中國公民及禁止外僑離境,同時也更方便中共推行人質外交。

至於被休斯敦華文媒體稱為「愛國僑領」的梁成運,在蘇州被法庭以間諜罪判處無期徒刑,由於當局沒透露案情細節,引來各界紛紛猜測,有分析認為可能是他透露了中國在休斯敦的間諜網活動。

美國在2020年7月下旬關閉中國駐休斯敦總領事館,指該中領館是中國間諜大本營。

