【有線新聞】

美國司法部特別檢察官發表報告,指聯邦調查局調查2016年特朗普競選陣營涉嫌通俄,是欠缺實質證據和嚴謹分析。

約300頁的報告批評當局基於未經分析和證實的原始情報,就對特朗普陣營展開調查,而且過程存有偏見,忽視另一方的資訊,處理手法亦有別於其他敏感個案,包括特朗普對手希拉莉的案件,認為當局未能堅守理應嚴格遵守法律的重要使命。

聯邦調查局回應指已採取糾正措施,避免有關問題。特朗普在社交網站表示,報告反映聯邦調查局無足夠證據對他開展全面調查。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。