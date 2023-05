【灣區新聞】舊金山國際機場暑假客運量料達疫情前85%

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)國際機場上週四、五的客運量是疫情三年來最好,每日超過7萬人次離境,當局預計即將來臨的亡兵記念日假期和勞動節期間,客運量會恢復至疫情前同期的85%,如果要在這段時間搭飛機的民眾,當局又有甚麼建議?

舊金山國際機場預計在5月26日週五起,會開始今年的暑假航空季節。

舊金山國際機場發言人Doug Yakel說:「我們預計今年亡兵節和勞動節期間,客運量達到1,490萬,數字很大,但也只是疫情前夏季的85%。」

如果民眾在這段夏季旺季期間搭飛機,當局就有數項建議,旅客需要提早到達機場,飛內陸的話,建議在出發前兩小時到達,如果是國際航班的話,就要提早三小時,另外就是交通的問題,機場的停車場在繁忙的日子會很快泊滿。

Yakel說:「我們會要求民眾乘搭公車、捷運,捷運會直達機場,共乘汽車亦是好選擇。」

如果真的想駕駛自己汽車怎麼辦?

Yakel說:「我們建議大家上網預約停車位,這可讓你知道是否有停車位,你也不想在啟程當天才知道。」

