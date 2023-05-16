【灣區新聞】Santa Clara縣過百年歷史公寓將改建為可負擔房屋公寓（視頻）

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Santa Clara縣有一棟100多年歷史的公寓，透過社區、縣府、及非營利機構的多方配合，將被保存並改建為可負擔房屋公寓。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「我們準備好要在這聖荷西市中心的Fourth夾Reed街，為首購族建造可負擔房屋公寓。」

Chavez後方的老舊公寓，將被改建成容納得了四戶首次購房家庭的可負擔房屋公寓。

但這個老舊公寓就大有來頭，這是聖荷西市內具有歷史性的Pallesen公寓，屋齡多達113年，原本坐落在三街區外的East Reed街上，幾年前，開發商決定拆除該公寓，並在土地上新建大樓，但當地的保護行動委員會倡議保存這棟歷史性的公寓，並爭取與非營利組織Habitat for Humanity合作，將Pallesen公寓移至到Fourth夾Reed街現在的位置，並保存外觀，改建成可負擔房屋公寓。

Habitat for Humanity東灣矽谷首席房地產官Kevin Elliott說：「就在我身後是四個當地低收入家庭未來的家園，這些家庭原本的預算，遠遠沒有機會在聖荷西擁有自己的房子。」

Habitat for Humanity東灣及矽谷支部的代表指，這項可負擔房屋計劃非常的特別，不只是為市內的低收入家庭提供可負擔的住房，更是幫助維護社區的傳統容貌，他說這考驗了各非營利機構、

建商、還有市府的配合，但同時也證明了類似計劃的可行性。

住戶Lourdes Castro-Beltran週一也開心的與大家分享未來能搬進這個公寓的喜悅。

Castro-Beltran說：「我的名字Lourdes Castro-Beltran，我是一個自豪的Habitat屋主。」

Lourdes指她與家人原本在縣內租房14年了，一直存錢，但仍是沒有辦法買房，直到參與Habitat的計劃，並幸運的從600多個申請人中被抽中，我們也問Lourdes，如果沒有參與Habitat for Humanity，還會不會有意願在聖荷西買房？

Castro-Beltran說：「不，我不這麼認為，現在房價實在太瘋狂了，房貸利息太高了，尤其是在灣區，房價在上漲，我們這個房子的市場價值，哇，我們無法相信要花多少錢。」

Santa Clara縣議會週二將投票決定是否向該項目提供100萬元的貸款，縣議員Chavez指，這項貸款將出自於2016通過的A提案款項，她指這項計劃也將實行該提案的承諾，也就是為縣內收入中位數50-120%的首購族提供貸款。

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