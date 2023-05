【灣區新聞】Santa Clara縣過百年歷史公寓將改建為可負擔房屋公寓（視頻）

【KTSF】

Santa Clara縣有一棟100多年歷史的公寓,透過社區、縣府、及非營利機構的多方配合,將被保存並改建為可負擔房屋公寓。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「我們準備好要在這聖荷西市中心的Fourth夾Reed街,為首購族建造可負擔房屋公寓。」

Chavez後方的老舊公寓,將被改建成容納得了四戶首次購房家庭的可負擔房屋公寓。

但這個老舊公寓就大有來頭,這是聖荷西市內具有歷史性的Pallesen公寓,屋齡多達113年,原本坐落在三街區外的East Reed街上,幾年前,開發商決定拆除該公寓,並在土地上新建大樓,但當地的保護行動委員會倡議保存這棟歷史性的公寓,並爭取與非營利組織Habitat for Humanity合作,將Pallesen公寓移至到Fourth夾Reed街現在的位置,並保存外觀,改建成可負擔房屋公寓。

Habitat for Humanity東灣矽谷首席房地產官Kevin Elliott說:「就在我身後是四個當地低收入家庭未來的家園,這些家庭原本的預算,遠遠沒有機會在聖荷西擁有自己的房子。」

Habitat for Humanity東灣及矽谷支部的代表指,這項可負擔房屋計劃非常的特別,不只是為市內的低收入家庭提供可負擔的住房,更是幫助維護社區的傳統容貌,他說這考驗了各非營利機構、

建商、還有市府的配合,但同時也證明了類似計劃的可行性。

住戶Lourdes Castro-Beltran週一也開心的與大家分享未來能搬進這個公寓的喜悅。

Castro-Beltran說:「我的名字Lourdes Castro-Beltran,我是一個自豪的Habitat屋主。」

Lourdes指她與家人原本在縣內租房14年了,一直存錢,但仍是沒有辦法買房,直到參與Habitat的計劃,並幸運的從600多個申請人中被抽中,我們也問Lourdes,如果沒有參與Habitat for Humanity,還會不會有意願在聖荷西買房?

Castro-Beltran說:「不,我不這麼認為,現在房價實在太瘋狂了,房貸利息太高了,尤其是在灣區,房價在上漲,我們這個房子的市場價值,哇,我們無法相信要花多少錢。」

Santa Clara縣議會週二將投票決定是否向該項目提供100萬元的貸款,縣議員Chavez指,這項貸款將出自於2016通過的A提案款項,她指這項計劃也將實行該提案的承諾,也就是為縣內收入中位數50-120%的首購族提供貸款。

