南灣聖荷西市警方週一公佈拘捕一名18歲男子,他涉嫌槍殺一名41歲正在溜狗的男子。

被捕的青少年Matthew Antracoli將面對謀殺控罪,他於4月19號下午大約1點半,在Blossom River Drive1000號路段,近Westfield Oakridge Mall涉嫌開槍襲擊死者。

聖荷西市警方指,死者至少有中了一槍,當場死亡,這是聖荷西市今年第九宗的凶殺案。

事件仍在調查中,初步估計案件的動機是有人企圖搶走死者的狗或財物。

警方又表示,不知道雙方是否早就認識。

