【灣區新聞】奧克蘭教師週二停止罷工 合約條款包括成立非裔學生補償小組

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區和教師工會,就新的合約已達成共識,教師已停止罷工,週二起校區將如常上課。

奧克蘭聯合校區總監Kyla-Johnson Trammell說:「除了為教師歷史性加薪,我們還加深投資於視覺及表演藝術,並為小學教師提供了寶貴的額外時間來規劃和協作。」

奧克蘭校區與教師工會達成共識的新合同,包括為東灣奧克蘭教師加薪15%,為學生提供更多的輔導員、心理健康服務、學校護士和圖書管理員,成立一個負責非洲裔學生額外補償的小組,承諾為無家可歸兒童提供幫助,此外還有教師和校區共同管理學校。

對此,有家長表示:「長期住在奧克蘭,我覺得有些事情需要全校區去做,例如於公平,特別是補償黑人學生,全市平等及同工同酬。」

奧克蘭校區官員表示,他們不打算在這個學年中增加更多上學日數。

