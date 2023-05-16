【灣區新聞】奧克蘭教師週二停止罷工 合約條款包括成立非裔學生補償小組

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區和教師工會，就新的合約已達成共識，教師已停止罷工，週二起校區將如常上課。

奧克蘭聯合校區總監Kyla-Johnson Trammell說：「除了為教師歷史性加薪，我們還加深投資於視覺及表演藝術，並為小學教師提供了寶貴的額外時間來規劃和協作。」

奧克蘭校區與教師工會達成共識的新合同，包括為東灣奧克蘭教師加薪15%，為學生提供更多的輔導員、心理健康服務、學校護士和圖書管理員，成立一個負責非洲裔學生額外補償的小組，承諾為無家可歸兒童提供幫助，此外還有教師和校區共同管理學校。

對此，有家長表示：「長期住在奧克蘭，我覺得有些事情需要全校區去做，例如於公平，特別是補償黑人學生，全市平等及同工同酬。」

奧克蘭校區官員表示，他們不打算在這個學年中增加更多上學日數。

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